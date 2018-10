Michele Placido porta i "Sei personaggi in cerca d'autore" al Teatro Fabbri di Vignola

Il sipario del Teatro Ermanno Fabbri di Vignola si alza mercoledì 31 ottobre: alle ore 21.00 va in scena Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello per la regia di Michele Placido. «È la mia passione per tutto quello che è pirandelliano che mi ha portato ad accettare la sfida», afferma il regista qui impegnato anche in veste d’attore nei panni del Padre. Per questo allestimento, Placido immagina una sala teatrale “spiata” dal sestetto di “personaggi” che animano un metateatro abitato da suggestioni soprannaturali. Accanto al grande artista pugliese un cast tutto siciliano, diviso nei due blocchi – i personaggi appunto e la compagnia teatrale – come previsto da Pirandello nel 1921 per la “commedia da fare” che lo avrebbe portato al Nobel, sull’onda del suo innovativo metateatro.

«Questa - spiega ancora Placido - è la mia terza regia pirandelliana dopo Così è se vi pare e i due atti unici La carriola e L'uomo dal fiore in bocca. In passato ho girato un film La scelta, tratto dalla novella e dal testo teatrale L'innesto, incentrato sulla violenza che una donna subisce e sul frutto di tale violenza che lei decide di tenere con sé. Anche in Sei personaggi è presente una forma di violenza molto ambigua, attuata dal padre nei confronti dell’umile moglie che pure ha amato e gli ha dato un figlio, ma con la quale ha poco da condividere sul piano intellettuale. Deciderà perciò di farla innamorare del suo contabile; un piano “diabolico” ma a suo dire “a fin di bene”, perché capisce che la donna sarà più felice nel nuovo rapporto sentimentale da cui avrà tre figli».

La lettura di Michele Placido coglie ulteriori aspetti inediti legati all’abbandono dell’autore che rifiuta le proprie creature, turbato dal loro sviluppo. Il contabile muore, la madre torna in città con i figli, il lutto getta la famiglia in gravi ristrettezze. La situazione precipita quando il padre e la figliastra hanno un incontro intimo e molto traumatico in una casa di piacere. Questo il racconto, questo il dramma scabroso che i personaggi chiedono di rappresentare agli attori di una Compagnia teatrale.

SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE

di Luigi Pirandello

uno spettacolo di Michele Placido

con Michele Placido, Guia Jelo, Dajana Roncione, Luca Iacono, Luana Toscano, Paola Mita, Flavio Palmeri, Silvio Laviano, Egle Doria, Luigi Tabita, Ludovica Calabrese, Federico Fiorenza, Marina La Placa, Giorgia Boscarino, Antonio Ferro

musiche Luca D’Alberto

costumi Riccardo Cappello

luci Gaetano La Mela

produzione Teatro Stabile di Catania

in collaborazione con Goldenart Production srl

Durata 1 ora e 50 minuti più intervallo

Informazioni e prenotazioni:

Biglietteria Teatro Ermanno Fabbri – Via Minghelli 11, Vignola (MO)

Prezzi dei biglietti € 24/14

Orari apertura al pubblico: martedì, giovedì e sabato dalle ore 10.30 alle 14.00

Biglietteria telefonica – tel. 059 2136021

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13

info.biglietteria@emiliaromagnateatro.com | vignola.emiliaromagnateatro.com | www.vivaticket.it