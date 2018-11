All'Auditorium di Mirandola "Sei personaggi in cerca d’autore" diretto e interpretato da Michele Placido

Sarà un grande classico come Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello - prodotto dal Teatro Stabile di Catania con la regia e l’interpretazione di Michele Placido - ad inaugurare martedì 6 novembre alle ore 21.00 la Stagione 2018/2019 dell’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola, curata per il quarto anno consecutivo da Ater Associazione Teatrale Emilia Romagna. Costo del biglietto intero 15 euro, ridotto 12 euro.

Venerdì 16 novembre alle ore 21.00 all’Auditorium verrà proiettato ad ingresso gratuito il film drammatico del 2015 “La scelta” tratto da una novella di Pirandello diretto sempre da Michele Placido con Raoul Bova e Ambra Angiolini.

«È la mia passione per tutto quello che è pirandelliano che mi porta ad accettare la sfida». Parola di Michele Placido. «Questa - spiega - è la mia terza regia teatrale su un testo del Girgentano, dopo Così è se vi pare e i due atti unici La carriola e L'uomo dal fiore in bocca. In passato ho girato un film La scelta, tratto dalla novella e dalla pièce L'innesto, incentrato sulla violenza che una donna subisce. Anche in Sei personaggi è presente una forma di violenza molto ambigua, attuata dal Padre nei confronti dell’umile moglie che pure ha amato e gli ha dato un figlio, ma con la quale ha poco da condividere sul piano intellettuale». Deciderà perciò di farla innamorare del suo contabile; un piano “diabolico” ma a suo dire “a fin di bene”, almeno per la donna che sarà più felice nel nuovo rapporto da cui avrà tre figli.