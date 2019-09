A Modena un seminario di danza con il Gruppo Internazionale Danze di Gurdjieff

Giornata organizzata dal Circolo Primo Respiro, con il patrocinio del Comune di Modena per la presentazione e la pratica delle danze sacre e dei movimenti di Gurdjieff, una disciplina diretta allo sviluppo armonico dell'essere umano. Con il Gruppo Internazionale Danze di Gurdjieff e con Alessandro Di Marco al pianoforte.

La naturale abilità di esercizio dell'attenzione, per la quale le danze di Gurdjieff e le meditazioni (esercizi interiori) sono intenzionalmente create, può condurre ciascun partecipante, a quello stato di quiete interiore da cui emerge l'esperienza di una non ordinaria realtà dell'essere, la reale forza della vita, la percezione del proprio posto in essa, in relazione con sé stessi, con le altre persone, con “lo scopo comune”, attraverso il gruppo, il ritmo, la musica del pianoforte suonata dal vivo e con la danza. La giornata intende presentare uno strumento di crescita personale a tutti gli interessati a migliorare la relazione con se stessi e con gli altri. Una occasione unica di crescita anche professionale per tutti coloro che si occupano di arte, lavoro corporeo, sostegno psicologico, relazionale, di counselling e di formazione.

Il ricavato della giornata è destinato alla Tashi Orphan School di Kathmandu in Nepal.

Giornata rivolta a tutti gli interessati. Non è necessaria esperienza pregressa.

Per le iscrizioni inviare entro il 26 settembre una richiesta a infoprimorespiro@gmail.com – cell: 340 7692689 – 347 6110571