Seminario:“l'impatto dell'alimentazione dal punto di vista etico, ecologico, salutistico, sociale e spirituale”

L'alimentazione è uno degli aspetti più importanti della nostra vita quotidiana, non solo per la mera sopravvivenza fisica, ma perché ciò di cui scegliamo di nutrirci ha delle conseguenze molto tangibili sul piano della salute, del depauperamento delle risorse ambientali, dell'inquinamento, della fame nel mondo, e sul piano etico e anche spirituale. Impariamo come nutrirci boicottando ciò che è nocivo per noi stessi e per il pianeta, attraverso cibi giusti per la nostra salute e per il mondo che condividiamo con gli altri esseri senzienti.