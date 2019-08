"Sentieri di democrazia”, a Castelvetro la prima del docufilm su testimonianze storiche locali

Martedì 6 agosto, alle ore 21, nel cortile della biblioteca di Castelvetro prima proiezione del film- documentario “Sentieri di democrazia, Castelvetro tra Resistenza e ricostruzione”, frutto di un importante progetto di ricerca storica nella comunità locale fatto di interviste, testimonianze e immagini durato tre anni e realizzato dallo storico Daniel Degli Esposti e dal fotografo Fausto Corsini, insieme al vicesindaco e assessore alla Cultura di Castelvetro, Giorgia Mezzacqui. Saranno loro a introdurre la proiezione, nella quale si rivedranno le testimonianze in video e in voce di alcuni testimoni storici del paese, alcuni non più viventi: Aristodemo, Natalia, Francesco, Nello, Iorio, Dina, Tolmino.

Il dvd è dedicato agli studenti delle scuole medie, dove il film-documentario sarà proiettato all’inizio dell’anno scolastico.

“Sentieri di democrazia è un progetto - come ha detto Degli Esposti - capace di inquadrare le storie e le memorie del paese fra la Resistenza e la ricostruzione e consente di recuperare tasselli fondamentali per la consapevolezza civica degli abitanti e induce la cittadinanza ad apprezzare in modo più maturo le difficili procedure della democrazia”.

