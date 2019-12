"Sentimenti ed emozioni nell'arte di Giuseppe Graziosi", una particolare visita guidata gratuita in Gipsoteca

Una particolare visita guidata, centrata sulla capacità dell’artista di esprimere sentimenti e “far sentire” emozioni attraverso le proprie opere, è in programma giovedì 5 dicembre alle 18 alla Gipsoteca Graziosi, che si trova a pianoterra del Palazzo dei Musei in largo Sant’Agostino a Modena.

L’iniziativa, a partecipazione libera e gratuita per tutti, si intitola appunto "Sentimenti ed emozioni nell'arte di Giuseppe Graziosi". La visita sarà condotta da Cristina Stefani, curatrice dei Musei civici di Modena, appassionata ed esperta conoscitrice dell’artista modenese, nato a Savignano sul Panaro il 25 gennaio 1879 e morto a Firenze il 2 luglio 1942.

La visita guidata, a cura dei Musei civici, si svolge nell'ambito del calendario di iniziative programmate in collegamento con la mostra "Passioni. Emozioni e sentimenti dalle Collezioni dei Musei civici di Modena, delle Gallerie Estensi e di Assicoop Modena&Ferrara UnipolSai" a cura di Gianfranco Ferlisi, Francesca Piccinini e Luciano Rivi. L’ esposizione è promossa da Mibact (ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo), Gallerie Estensi, Comune di Modena - Musei civici e Assicoop Modena&Ferrara UnipolSai assicurazioni.

“Passioni” è visitabile gratuitamente fino all'8 gennaio 2020 al Laboratorio Aperto di Modena, nell’ex Centrale Aem riqualificata.

La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18 tranne che nei giorni 25 e 26 dicembre (Natale e Santo Stefano) e 1 gennaio (Primo dell’anno), in cui resterà chiusa.