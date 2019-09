Sepulchrum, l'evento fotografico dell'anno torna per un viaggio nel mondo della Follia

Sepulchrum, l’evento fotografico dell’anno di Effettottoemezzo Artivisve, torna domenica 29 settembre, a partire dalle ore 15.00, a San Felice sul Panaro.

Prosegue in questa quarta edizione il viaggio attraverso mondi narrativi paralleli inaugurato tre anni or sono: destinazione Disturbia. Sepulchrum_Disturbia è un viaggio nel mondo della Follia, in ogni sua declinazione. La Follia prettamente psichiatrica sarà solo un pretesto per aprire le danze. San Felice sul Panaro per una giornata si trasformerà in un enorme set cinematografico a cielo aperto, in un mondo sospeso, senza Tempo, un mondo poetico, surreale, colorato. Un mondo che aprirà i suoi cancelli solo per un pomeriggio prima che essi vengano rinchiusi forse per sempre.

Come nelle passate edizioni, uno show d’aperturaa Prato Rocca presenterà i personaggi di questo capitolo, prima che le porte di Disturbia si aprano e i circa 200 attori conquistino i vari set disseminati nel centro del paese. Rispetto agli anni passati, nella piazza della Rocca e in Piazza Matteotti verranno allestiti due set in cui potranno accedere solo i fotografi accreditati; fotografi che potranno partecipare di diritto al concorso fotografico correlato che mette in palio per il fortunato vincitore una Canon Eos RP(solo corpo), la mirrorless 4k di ultima generazione (regolamento completo del concorso sito web).