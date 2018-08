Al Salotto di Piazza XX Settembre una serata dedicata al Tango

È il tango, reinterpretato da un grande conoscitore e appassionato come Fabrizio Mocata e la sua Tango Wine Orquesta, il protagonista del nuovo appuntamento con il “Salotto in piazza XX settembre” in programma domenica 12 agosto.

La serata prende il via alle 21.15 circa con le pillole di cultura sulla storia della città di Modena curate dalle guide dell’associazione culturale Arianna.

Di seguito, alle 21.30, salirà sul palco la Tango Wine Orquesta con Fabrizio Mocata, autore anche degli arrangiamenti, al pianoforte; Simone Tolomeo al bandoneon; Gen Llukaci al violino e Alessio Menegolli al contrabbasso. Il quartetto presenta “Swango”, un’originale contaminazione tra swing e tango eseguita con gli strumenti tradizionali del tango e guidata da un artista, Mocata appunto, che ha vissuto e collaborato con grandissimi esponenti della musica rioplatense sia in Europa che in America Latina, suonando in festival di livello internazionale e della tradizione storica del tango.

Il programma del “Salotto in piazza XX settembre” si può consultare online sul sito del Salotto Aggazzotti o all’interno del programma completo dell’Estate modenese.

L’edizione 2018 prosegue la sua programmazione con appuntamenti gratuiti tutte le domeniche sera fino al 19 agosto, con un appuntamento speciale il mercoledì di Ferragosto, dedicato al racconto dell’opera “L’elisir d’amore”.