Due serate per un pulmino, raccolta fondi per l’Associazione Familiari Charitas

L’Associazione Familiari Charitas di Modena che ha sede presso la residenza Charitas ASP strada Panni 199 a Modena, nei prossimi giorni sarà beneficiaria in due importanti iniziative finalizzate a raccogliere i fondi necessari all’acquisto di un pulmino per il trasporto degli ospiti disabili, da donare alla struttura.

Il primo di questi eventi è in programma mercoledì 27 giugno alle 20, presso Villa Cialdini a Castelvetro, messa a disposizione della famiglia Chiarli. Lì il Club Motociclistipercaso di Modena terrà una cena ed una lotteria a premi, devolvendo il ricavato della serata a favore dell’Associazione Familiari Charitas.

Domenica 1 luglio, invece, alle 19, è in programma una “cena sotto i ciliegi” presso l’Azienda Agricola Franco Manzini in via Sega 12, a Vignola. L’obiettivo è ancora lo stesso: raccogliere fondi per l’acquisto di un pulmino omologato per i disabili.

Si tratta di due eventi semplici la cui rilevanza, per l’Associazione impegnata nel sostegno della struttra che ospita i propri cari con disabilità, è davvero fondamentale.