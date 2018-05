Parco Novi Sad, fino a luglio in programma le "Serate ciclistiche"

Riparte martedì 15 maggio, al parco Novi Sad, il tradizionale appuntamento con le “Serate ciclistiche”, aperto a tutti gli appassionati delle due ruote e che proseguirà fino a settembre.

Sono 11 in tutto le serate in programma con cadenza regolare ogni martedì dal 15 maggio al 10 luglio. La serie poi si interrompe per riprendere il 4 settembre con gli ultimi due appuntamenti.

Le serate ciclistiche sono organizzata da Acsi ciclismo di Modena e da Uisp Lega ciclismo, con il patrocinio del Comune di Modena e il contributo del Consorzio invernale del Cimone.

Il ritrovo per tutti i partecipanti è alle 17, presso le tribune del parco, mentre la partenza è prevista alle 18.30. Per informazioni: Acsi: 338 5935012; Uisp: 366 4080785