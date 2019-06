Le “Serate a Corte” tornano ad animare l'estate del castello di Montegibbio

Anche quest’estate ritornano, per la quinta edizione, le “Serate a Corte” presso il castello di Montegibbio, una delle location più suggestive della zona. Da questa sera e fino al 3 agosto, grazie alla collaborazione tra Circolo Boschetti Alberti e Centro Turistico Giovanile di Sassuolo tutte le sere, con la sola esclusione dei giovedì, mentre la domenica si svolgeranno serate di beneficenza, trenta ragazzi del Ctg si alterneranno presso la corte del castello offrendo menù diversi, musica e divertimento anche per i più piccoli, il tutto nella splendida cornice della corte del castello.

Il lunedì e il martedì dalle ore 19 ottima selezione di birre e cocktail ad accompagnare hamburger, hot dog e piadine. Il tema di questa serata è un po’ più stravagante e meno formale delle altre, con musica in filodiffusione che raggiungerà tutti gli angoli della corte.

Il mercoledì si ripropone la serata di carne in collaborazione con la Macelleria Ferretti di Reggio Emilia. La cena sarà a menù fisso, 5 portate, con possibilità di menù ridotto per i bambini. Durante questa serata sarà possibile effettuare visite guidate a cura della parrocchia di Montegibbio e visitare l’acetaia comunale degustando il balsamico tradizionale. Il venerdì ed il sabato, invece, spazio al menù tradizionale: prodotti tipici e a km zero, tortelli, gnocco fritto, tigelle e buon vino.

Per prenotazioni tavoli telefonare al numero 340 1995710.

Il programam completo si può scaricare QUI.