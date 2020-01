Concerto dei Serial Singers per la Fondazione "Progetto per la vita"

Sabato 25 gennaio alle 20.30 serata a sostegno della Fondazione Progetto per la vita onlus organizzata dal Circolo Arci Cabassi di Carpi. Concerto dei Serial Singers, il coro gospel dell'associazione corale G. Rossini di Modena. Presentazione delle attività della Fondazione. Conclusione gustosa con pasta per tutti!

La Fondazione Progetto per la vita nasce per prendersi cura delle persone portatrici di disabilità che vedono limitate o ristrette le proprie capacità funzionali e di partecipazione sociale. Si propone di promuovere, orientare, sostenere e sviluppare progetti e servizi a favore di disabili - anche con rilevanti bisogni assistenziali o in condizioni di non autosufficienza - che intendano attivare esperienze di vita indipendente, accompagnando parallelamente le famiglie nel percorso di preparazione al futuro dei propri famigliari. Soci fondatori sono: Associazione Disabili e Familiari, Associazione Genitori Figli con Disabilità, Associazione Progetto per la vita, Associazione Familiari e amici a sostegno malattie mentali, Gruppo Genitori Figli con Handicap, Unione dei Comuni Terre d’Argine, Comitato Genitori e Utenti delle Strutture e Servizi Sociali. La Fondazione opera in collaborazione con enti pubblici e privati e aderisce a organismi internazionali, nazionali e locali con finalità analoghe.

Serata su prenotazione.

Per maggiori informazioni e prenotazioni contattaci a info@serialsingers.it

Ingresso soci Arci