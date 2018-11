I Serialsingers animano l'accensione delle lumninarie natalizie

L'accensione delle luminarie è prevista venerdì 30 Novembre alle ore 18.00 con partenza da Piazza XX Settembre per poi dirigersi verso Piazza Grande, Piazzetta delle Ova e Piazza Roma con l'esibizione dei Serial Singers, il coro gospel dell'Associazione corale Rossini.

L'inaugurazione dei quattro abeti posizionati in ciascuna Piazza e sostenuti rispettivamente da Banco BPM Banco S.Geminiano e S.Prospero, BPER Banca, Ing. Ferrari SPA e Canovi coperture, sarà presenziata dagli Assessori Ludovica Carla Ferrari e Andrea Bosi.

Dopo il successo dello scorso anno, le luci del centro città rimarranno accese fino al 31 Gennaio 2019 in occasione delle fiere di Sant'Antonio e di San Geminiano. Grazie al contributo dell'Amministrazione Comunale, Modenamoremio e i commercianti del centro storico sono riusciti a prolungare l'allegro clima di festa così da rendere più sicura e accogliente la città nel mese di Gennaio. Il progetto delle luminarie in centro storico è stato sostenuto anche dal Gruppo Hera, da sempre attento alle esigenze del territorio in cui opera.

