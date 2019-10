Settimana Nazionale della Dislessia, al via la 4° Edizione

L’Associazione Italiana Dislessia (AID) annuncia l'avvio della 4° edizione della Settimana Nazionale della Dislessia, che si terrà dal 7 al 13 ottobre 2019, in concomitanza con la European Dyslexia Awareness Week, promossa dalla European Dyslexia Association (EDA).



Come per le scorse edizioni, anche quest’anno è previsto un articolato programma di eventi di informazione e sensibilizzazione, organizzato su tutto il territorio nazionale da oltre 1.000 volontari, parte di 95 sezioni provinciali AID, in collaborazione con 300 tra enti pubblici e istituti scolastici.



Il fil rouge della manifestazione quest’anno è “Diversi e Uguali: promuoviamo l’equità” a sottolineare il valore della diversità di ogni persona, da tutelare attraverso pari diritti e opportunità, per una società realmente inclusiva.



L’elenco degli incontri



DIAGNOSI E ASPETTI CORRELATI E I POSSIBILI PROFILI DI FUNZIONAMENTO CHE INDIRIZZANO IL PDP

Lunedì 07 ottobre 2019, ore 17:00 - 19:30

Sala Pucci, Largo Pucci - Modena

Relatore: Elisa Giacobazzi, Psicologa

L’obiettivo è di illustrare cosa è il PDP, cosa contiene e come i genitori devono/possono interloquire con i docenti per le modifiche dei punti in cui vengono rilevate delle incongruenze

INGRESSO GRATUITO. E' richiesta iscrizione online



VALUTAZIONE E USO DEGLI STRUMENTI COMPENSATIVI A SCUOLA

Martedì 08 ottobre 2019, ore 17:30 - 20:00

Sala UP-prendo, via Santa Chiara, 18 - Carpi

L’obiettivo dell'incontro è di illustrare come la legge 170 e tutti gli atti derivati prevede di valutare gli alunni DSA. In particolare provare a illustrare come gli strumenti compensativi e dispensativi vanno a incidere nella valutazione.

Relatori: Enrico Ghidoni, formatore AID - VALUTAZIONE: VADEMECUM PER GLI INSEGNANTI; Mario Menghi, formatore AID - STRUMENTI COMPENSATIVI: INCONTRO PER DOCENTI E GENITORI

INGRESSO GRATUITO. E' richiesta iscrizione online



In altra sala si terrà un laboratorio sull'utilizzo degli strumenti compensativi, riservato a ragazzi con DSA dai 10 ai 18 anni. INGRESSO GRATUITO.



PROBLEMATICHE EMOTIVE E RELAZIONALI E DSA

Mercoledì 09 ottobre 2019, ore 17:00 - 19:30

Sala Pucci, Largo Pucci - Modena

Relatore: Angelini Damiano, psicologo

Verranno discussi gli aspetti emotivi che subiscono i ragazzi DSA sia durante le lezioni e le interrogazioni a scuola sia nei momenti di relazione con i compagni di scuola, a causa delle loro difficoltà di apprendimento

INGRESSO GRATUITO. E' richiesta iscrizione online



COME RICONOSCERE I DSA: CARATTERISTICHE ED ESPRESSIVITÀ IN AMBITO SCOLASTICO NEI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA

Giovedì 10 ottobre 2019, ore 17:00 - 19:30

Sala Pucci, Largo Pucci - Modena

Relatore: Giacomo Stella, psicologo

Riconoscere i DSA nei bambini, per i genitori-docenti- professionisti, è molto importante per poter fare una diagnosi precoce. I segnali per riconoscere la presenza di DSA. Ma anche come evolve un ragazzo DSA durante l’adolescenza

INGRESSO GRATUITO. E' richiesta iscrizione online



L’INCLUSIONE PER UNA SCUOLA DI QUALITÀ: TAVOLA ROTONDA

Venerdì 11 ottobre 2019, ore 17:00 - 19:30

Sala Pucci, Largo Pucci - Modena

Interventi di: Andrea Novelli, psicologo, psicoterapeuta, consiglio direttivo AID; Cristina Monzani, responsabile DSA USR Modena; Antonella Riccò, AUSL di Modena; Simonetta Spiaggiari, referente CTS per DSA

INGRESSO GRATUITO. E' richiesta iscrizione online



MY STORY 2019 IN EMILIA ROMAGNA: TESTIMONIANZE DI GIOVANI CON DSA

Sabato 12 ottobre 2019, ore 09:30 - 12:30

Aula Magna Liceo Corni, via Leonardo da Vinci, Modena

Ragazzi e ragazze del Gruppo Giovani AID, raccontano il proprio vissuto sulla dislessia e gli altri Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA): la diagnosi, l’accettazione, le difficoltà e i traguardi, a scuola e nella quotidianità.

Un’occasione per scambiare esperienze, opinioni e storie personali, in un’ottica di consapevolezza e confronto fra pari. Intervengono i testimonial:

INGRESSO GRATUITO. E' richiesta iscrizione online



ESPERIENZE DI INCLUSIONE: ADULTI CON DSA, GENITORI E DOCENTI SI RACCONTANO

Domenica 13 ottobre 2019, ore 09.30 - 12.30

Sala Pucci, Largo Pucci - Modena

Testimonianze di Studenti, Adulti, Genitori, Docenti

Diamo la parola ai singoli protagonisti che illustreranno le loro esperienze sulla reale inclusione dei DSA sia nella scuola che nel lavoro, da parte di ragazzi, adulti, genitori e docenti

INGRESSO GRATUITO. E' richiesta iscrizione online



SCREENING GRATUITI SUI DSA

Per tutta la settimana nazionale della dislessia sarà possibile prenotare uno screening gratuito sui DSA, realizzato dal centro per l'apprendimento Eureka di Modena (SOS Dislessia). E' richiesta la prenotazione telefonica al numero: 347 0612013



Per maggiori informazioni consultare il sito dell'evento.