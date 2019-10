Capsule collection, ragazzi autistici e volontari Ant in passerella per Liu Jo

Il termine "abito", mutuato dalla filosofia e inteso come “modo di essere”, è il concept del progetto nato dall’incontro tra due realtà accomunate dall’attenzione per la cura dei malati come Fondazione Ant, onlus dedicata all’assistenza medica, domiciliare e gratuita ai malati di tumore, e Aut Aut, realtà che segue bambini e ragazzi autistici, e un importante marchio del made in Italy come Liu Jo.

Da un’idea di ANT, realizzata in collaborazione con AUT AUT, va dunque in scena domenica 6 ottobre dalle 18.15 all’ex Aem la sfilata "A ciascuno il suo abito". In passerella la capsule originale di T-shirt disegnate dalle stiliste di LIU JO dopo aver conosciuto le due onlus attraverso diversi incontri con medici, pazienti e volontari ANT e ragazzi, educatori e familiari di AUT AUT. A coronare la sfilata saranno proprio gli eccezionali indossatori: da un lato i ragazzi seguiti da AUT AUT con i loro educatori, dall’altro le volontarie ANT. Le T-shirt LIU JO, originali e in edizione limitata, saranno proposte durante la serata a fronte di un’offerta minima. Il ricavato è destinato interamente alle attività delle due ONLUS.

Lo spettacolo, patrocinato dal Comune di Modena e Laboratori Aperti di Fondazione Brodolini, è stato ideato dalla regista Paola Ducci, che ha creato una storia per ogni T-shirt accompagnata dalle musiche di Alex Cavani.

L’iniziativa si concluderà con un aperitivo e l’ingresso è a offerta minima di 20 euro, solo su prenotazione.

Per informazioni tel. 059 238181 e 340 4049181.