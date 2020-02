Carnevale di Rovereto, una domenica all'insegna del divertimento nella valle del Secchia

Il Carnevale arriva più colorato che mai a Rovereto sul Secchia nel pomeriggio di domenica 23 febbraio: in programma la tradizionale sfilata in maschera, animazioni, giochi gonfiabili e tanto altro ancora.

La sfilata partirà alle ore 14.30, ma il ritrovo è previsto presso il parcheggio delle scuole di via E. Curiel alle ore 14.00. Il corteo, dopo aver camminato per le vie del paese, verso le 15.00 arriverà in piazza Papa Giovanni XXIII, dove inizierà la festa vera e propria con le relative attività di animazione. Alle 15.45 ci sarà una merenda dolce e salata, e verranno aperti i giochi gonfiabili per la gioia dei più piccoli.

Per finire, alle ore 17.00 è prevista la premiazione delle maschere nelle seguenti categorie: maschera più ecologica, gruppo più “eco friendly” (amico della natura) e maschera più “ciocapiat”.

E' vietato l'uso di bombolette.