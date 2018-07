Musica e stand gastronomici, due giorni a concordia con lo "Sfilza Blues"

A Concordia sulla Secchia torna “Sfilza Blues”, un appuntamento nato nel 2009, che unisce insieme tre valori fondamentali: amicizia, solidarietà, musica e divertimento. Amicizia perché nasce dalla passione e dalla fantasia di un gruppo amici del bar, una collaborazione a più mani che si è trasformata, anno dopo anno, in un progetto sempre più grande. Solidarietà perché fin dall’origine si caratterizza come una iniziativa volta a “fare un po’ di bene” e raccogliere fondi a sostegno delle persone in difficoltà: una sorta di piccolo “Live Aid“, sullo stile di quello che faceva Bob Geldof, anche se il luogo dell’happening non è Londra o Sidney, ma un “parco privato” sotto l’argine del fiume Secchia, in località Santa Caterina, messo a disposizione da uno degli “amici del bar”. Musica perché nelle serate del festival il pubblico viene ogniqualvolta coinvolto dalle sonorità “blues” dei gruppi chiamati ad esibirsi.

Si inizia venerdì 6 luglio con l’apertura dello stand gastronomico alle ore 19.30, gli spettacoli degli artisti di strada e, alle ore 22.00, musica live con gli O.I.&B. (Oro, Incenso & Birra), band tributo a Zucchero, capitanata da Christian Garbinato che con una straordinaria somiglianza sia estetica che vocale, rende sicuramente omaggio in maniera convincente al blues dell’artista emiliano. Riuscendo a trasmettere una forte e propria personalità artistica, la Band si è ricavata una importante nicchia di mercato sia in Italia che in parte dell’Europa, riproducendo i brani più significativi che hanno determinato la grande carriera di Zucchero, dalle ballate blues come “Diamante”, “Così Celeste”, “Dune Mosse” ai ritmi incalzanti di “Diavolo in me”, “Baila” e “Per colpa di chi?”, “Vedo nero”.

La sera seguente, sabato 7 luglio, si inizierà di nuovo alle 19.30, con lo stand gastronomico attivo, intrattenimenti di strada e, a seguire, alle ore 21.30, grande show sotto le stelle con i comici Gianpaolo Cantone e Willer Collura.

Tutte le sere funzionerà lo stand gastronomico che propone un menù a base di risotto di Villimpenta, maccheroni al ragù, fiorentina (solo venerdì e su prenotazione), grigliata e fritto misto, contorni, dolci e street food. Inoltre ci saranno momenti di gioco e intrattenimento per i bambini.

Come sempre lo scopo dell’evento è benefico. Quest’anno il ricavato andrà al progetto “Leggere, scrivere”, attività e percorsi didattici dedicati ai bambini delle scuole dell’infanzie e primarie dei Comuni dell’Area Nord di Modena; ASEOP, Associazione Sostegno Ematologia Oncologia Pediatrica Onlus; “Sopra le righe”, associazione di Carpi che sostiene le famiglie di bambini e ragazzi affetti da autismo.