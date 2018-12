“Lo sguardo di Orson Welles" in sala Traffaut 

Prosegue in sala Truffaut, a cura del Circuito Cinema, la rassegna “Narciso allo specchio – Ritratti d'artista allo specchio”. In cartellone mercoledì 19 e giovedì 20 dicembre alle ore 21,15 in prima visione il film di Mark Cousins THE EYES OF ORSON WELLES (Gb 2018, 110'). Mercoledì versione originale con sottotitoli italiani e giovedì versione italiana entrambe in prima visione.

Grazie all'accesso esclusivo al materiale privato di Orson Welles e al ritrovamento in una scatola dei suoi disegni, lo storico del cinema Mark Cousins (The Story of Film) indaga una leggenda: attraverso i suoi occhi, disegnato con le sue mani, dipinto con i suoi pennelli. Prodotto da Michael Moore, il film riscopre uno dei più brillanti autori del secolo scorso e esplora come il suo genio, trent'anni dopo la morte, risplenda ancora oggi.