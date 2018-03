“Sguardi” contro la violenza sulle donne a Mirandola

Giovedì 15 marzo primo appuntamento a Mirandola, della rassegna “Sguardi. Il mondo femminile in un’ottica di prevenzione e difesa dalla violenza”. L’iniziativa si svolge presso l’auditorium della scuola media Montanari, in via Nuvolari, 4, alle ore 17.

Dopo il saluto dell’assessore alle Pari Opportunità dell’Unione Comuni Modenese Area Nord Antonella Baldini e la presentazione di Nazzarena Bernardi, presidente dell’associazione “Donne in Centro”, è previsto l’intervento di Roberta Mori, presidente della Commissione “Parità e diritti delle persone” della Regione Emilia-Romagna, che parlerà de: “La rete di contrasto alla violenza e le misure della prevenzione”.

Giovedì 22 marzo, nuovo appuntamento con “Sguardi”, sempre a Mirandola, presso l’auditorium della scuola media Montanari, alle 20.30, con Elena Pulcini, docente ordinaria di Filosofia Sociale dell’Università di Firenze, che interverrà su: “L’amore violento”.

Sabato 24 marzo, “Sguardi” si conclude presso il circolo Aquaragia di Mirandola, via Dorando Pietri, 15, alle 21, con “Una canzone per te”, concerto della band Numero Uno.

Organizzano associazione “Donne in Centro”, Regione Emilia- Romagna, Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, Unione Comuni Modenesi Area Nord, Comune di Mirandola, Radio Pico, Arredamenti Bisi, Consulta del volontariato di Mirandola, con il sostegno di Coop Alleanza 3.0.