"Shakerate!", una commedia frizzante al Teatro Cantelli di Vignola

Sabato 9 marzo, alle 21,15, al Teatro Cantelli di Vignola arriva “Shakerate!” Dopo lo spettacolo “King Lear” di Shakespeare della scorsa settimana, in lingua inglese e portato sul palco dal Teatro delle Due, un “altro” spettacolo proveniente dal Regno Unito. Nel 1985, infatti, debutta sui palcoscenici londinesi Shakers, di John Godber (fra i più rappresentati drammaturghi di lingua inglese) e Jane Thornton. Lo spettacolo mette in scena le vicende di quattro bariste di un pub alla moda (lo Shakers del titolo) e dei suoi avventori. Il successo è immediato: negli anni successivi la commedia sarà allestita numerose volte, per poi essere rivista e riadattata dagli stessi autori. Sulla scia di questo successo, Godber e Thornton scriveranno altre pièces di grande successo come “Body Guards”, ambientato nelle discoteche londinesi, e “Teachers”, le cui vicende si svolgono in un college britannico.

Nel 2012 NoveTeatro porta per la prima volta in Italia lo spettacolo con il titolo, appunto, “Shakerate!”, nella traduzione di Carolina Migli Bateson. Ritmo, dialoghi serrati, divertenti colpi di scena sono la base di questo spettacolo dai toni in apparenza leggerissimi: entrando nel dettaglio si scopre, in realtà, una certa amarezza di fondo, emerge il disagio delle donne nel mondo del lavoro, spuntano piccoli drammi dell’incomunicabilità. La pièce offre così un vivido spaccato di vita dei personaggi principali, che rivelando al pubblico i loro segreti, rendono a loro volta gli spettatori interlocutori e personaggi.

L’allestimento proposto da NoveTeatro ha adattato all’Italia di oggi riferimenti a persone, luoghi, cose del mondo anglosassone. La regia di Domenico Ammendola è fresca, attenta al ritmo e fa a meno di inutili barocchismi. Al tempo stesso non dimentica la tradizione teatrale italiana: fra i personaggi secondari, farseschi e a tratti grotteschi, fanno capolino vezzi e atteggiamenti da Commedia dell’arte.

Shakearate!

Una produzione NoveTeatro

Con:

Letizia Bravi / Rachele Ermini / Silvia Gandolfi / Giulia Nasi

Regia: Domenico Ammendola

Aiuto regia: Valentina Donatti

Assistente alla regia: Chiara Baccarini

Scenografie: Donatello Galloni

Costumi: Marzia Vezzani

