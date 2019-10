Shān prosegue alla Rocca di Vignola, visita guidata con l'artista Sabrina Muzi

La quattrocentesca Rocca di Vignola, in provincia di Modena, continua ad essere “abitata” dall’arte contemporanea: prosegue fino al 10 novembre SHĀN [cap. 2], l’esposizione di arte contemporanea di Sabrina Muzi, organizzata nell’ambito di “Ora più rada ora più densa. Architetture dell’immaginario”, la rassegna a cura di Lucia Biolchini realizzata dalla Fondazione di Vignola.

Sabato 19 ottobre alle ore 16.00 e alle ore 17.00 Sabrina Muzi propone una visita guidata ad accesso libero e gratuito. A seguire sarà possibile visitare anche la mostra “Promessa” accompagnati dall'artista Alberta Pellacani presso Dislocata spazio espositivo, Via Cantelli 3/1, sempre a Vignola. Oggetto del lavoro della Muzi è la montagna (Shān in cinese), dipinta ad acquerello su lunghi fogli verticali di carta di riso e su sottili carte cinesi, le cui stratificazioni seriali e le trasparenze restituiscono un luogo di sovrapposizioni temporali e spaziali.

Shān è un’immagine icona che reiterata come un mantra si carica di forza simbolica divenendo emblema di un archetipo e testimone di un luogo e delle sue trasformazioni. A introdurre il lavoro, una nuova opera che sgorga dal camino della Sala delle Colombe e tende verso il centro della stanza. Al primo piano il nucleo principale del lavoro, l’installazione di carte sospese, le foto verticali montate su seta e le bacheche di disegni. Il progetto si concretizza in un'architettura del paesaggio e il video proiettato nella Sala dei Cani, in cui la magnifica decorazione sembra esaltarne la visione, la pone in relazione con una forma antropomorfa: due corpi entrano in risonanza, quello umano e quello della montagna, ponendo le basi per una nuova indagine percettiva sul paesaggio.

(www.sabrinamuzi.it Vedi Scheda all’interno del Press kit).

Orari: dal martedì alla domenica 9.00-13 / 15.30 - 18.00. Chiuso il lunedì.