Baker Street si sposta nel centro di Modena per il gioco investigativo "Sherlock Holmes"

In occasione di Play 2018 si svolgerà "Sherlock Holmes - Il fantasma del palcoscenico", un gioco investigativo a squadre organizzato da Convivio Ludico che animerà le vie del centro storico di Modena. Ci immergeremo nelle atmosfere del XIX secolo calandoci nei panni del più famoso detective del mondo. Nel quartiere degli artisti e della vie bohème, fra edifici d'epoca e antichi cortili, interrogate i personaggi della vicenda, leggete i giornali, consultate gli indizi, analizzate le prove... risolvete il caso. Gradito costume a tema XIX secolo!

Iscrizioni gratuite in loco dalle 14:30 alle 15:00 in Via Carteria 38.

Per iscrivere anticipatamente la vostra squadra o chiedere informazioni scrivete a: convivioludico@gmail.com.

Sarà comunque necessario registrarsi al momento delle iscrizioni.

Le squadre saranno formate in loco raggruppando i giocatori iscritti, massimo 8 giocatori per squadra. Sarà possibile iscriversi fino al raggiungimento di 100 giocatori.

Medaglie/Diplomi di Consulente investigativo alla migliore squadra! Buoni sconto presso il negozio "Steampunk Creation".