“Shine, dalla Terra alla Luna” danzare con i Pink Floyd al teatro Comunale di Carpi

E’ di scena la danza. Domenica 2 febbraio al teatro Comunale di Carpi il cartellone della stagione prevede la “Compagnia Daniele Cipriani” in “SHINE SUITE - Pink Floyd Moon”, coreografia e regia Micha van Hoecke su musiche dei Pink Floyd, appunto.

“I Pink Floyd? Una musica che ha un’anima...” È questo che ha ispirato il coreografo e regista russo-belga a creare il suo nuovo lavoro sulle indimenticabili canzoni della leggendaria band inglese, una musica senza tempo, ponte tra musica rock e musica classica. Punto di partenza nella creazione è stato l’intramontabile brano “Shine on You Crazy Diamond” con il quale i quattro Pink Floyd rendevano omaggio al loro compagno Syd Barrett, che s’era perso nelle regioni sconosciute della “luna”, intesa come malattia mentale. “Shine” infatti è annunciato come “un viaggio nel mondo della luna, non solo (o forse non più) luogo di follia e senno smarrito, bensì simbolo della poesia, della fantasia, della vita stessa.”

Un gioco di luci e video-proiezioni trasforma lo spazio scenico in una surreale luna abitata da personaggi come Pierrot Lunaire e Petrushka, oppure da maschere uscite dai sipari della Commedia dell’arte: “visioni oniriche che s’incrociano per creare mondi siderali, eppure molto vicini, perché dentro di noi.”

Il lavoro proposto al Comunale dai solisti e dal corpo di ballo della “Compagnia Daniele Cipriani” si avvale della direzione musicale di Fabio Castaldi, con Stefania Di Cosmo maître de ballet, Miki Matsuse assistente al coreografo, e Denys Ganio guest; i costumi sono di Anna Biagiotti, le luci di Alessandro Caso.

Inizio spettacolo alle ore 17.

Informazioni: “InCarpi”, cortile d'onore di Palazzo Pio, Piazza Martiri, 64; incarpi@carpidiem.it da martedì a domenica ore 10-18 (il servizio biglietteria termina alle 17;30).