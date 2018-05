Short Track E-Bike Dog Race. Una gara...elettrica

Domenica 13 maggio si terrà, con ritrovo presso Ecoday Camping il Castagno in via Sasseto a Fanano, "Short Track E-Bike Dog Race", una gara ovviamente riservata al mondo delle mountain bike elettriche, il fenomeno bike degli ultimi anni.

ORARIO. Ritrovo ore 9.00 - 11.00 con iscrizioni punzonatura batteria e verifica Ebike.

PARTENZA. Start ore 12.00 e partenza di gruppo con un giro di lancio 1 ora di gara.

ARRIVO. Alle ore 13 si conclude la gara e si farà la conta dei giri finali dei partecipanti. Chi avrà percorso più giri sarà il vincitore.

CIRCUITO da 1,5 km da percorrere per 1h.

PREMI

Sono sei le categorie indicate per questo evento: 17-18 anni, 18-35, 36-45 e over 46, oltre ad un unica categoria per le ragazze.

Premi riservati per i primi 3 di categoria, primi 5 della Classifica Assoluta e l’Ultimo arrivato .

Maglia personalizzata dell’ Evento ai Primi di categoria.

INFO E ISCRIZIONI: 15 euro con gadget e pastaparty. Info 333-2410502 Pippo