“Siamo solo noise”, in anteprima a Modena il nuovo album di Benji&Fede

In occasione dell’uscita del nuovo album “Siamo solo noise” - venerdì 2 marzo - il duo modenese Benji &Fede sarà presente per la gioia dei fans nella galleria del centro commerciale La Rotonda. per firmacopie e foto. Come di consueto sarà necessario acquistare il loro cd per incontrarli. Per tutto il pomeriggio gli artisti firmeranno le copie del loro album e scatteranno foto. Appuntamento a partire dalle ore 16.