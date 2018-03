"Sii forte e coraggiosa", storie di donne con la coop Gulliver

Sii forte e coraggiosa sono le parole che Giovanna Malaguti, dal 2015 ospite della Casa Residenza per Anziani Casa Serena, rivolge alla sorella nei versi "Cuore gigante" inseriti nel quaderno "Poesie" pubblicato da Gulliver. Sii forte e coraggiosa è l'augurio che Gulliver vuole fare a tutte le donne in occasione dell'iniziativa in programma Sabato 10 Marzo 2018 a Casa Serena di Salvarola Terme - Sassuolo (MO), nella quale attraverso l'arte della poesia e del cinema, verranno presentate quattro storie di donne che hanno vissuto vite differenti ma tutte accomunate da grande forza e coraggio.

La mattinata sarà aperta dal Sindaco di Sassuolo e attuale Presidente dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, Claudio Pistoni, e dalla dott.sa Federica Ronchetti, Direttrice del Distretto Sanitario di Sassuolo. Seguirà la presentazione del libro "Poesie" con la lettura di alcuni brani da parte di una volontaria di Librarsi e la proiezione di "Piove con il sole", un film documentario che intreccia le voci di due famiglie delle nostre Case Residenza per Anziani di Modena e Castelfranco Emilia, con quella di una coppia di sposi, operatori socio sanitari dipendenti Gulliver. Al termine dell’iniziativa interverranno i famigliari dell’associazione “Amici di Casa Serena”. A tutte le donne presenti sarà consegnato un piccolo omaggio.

L'invito è aperto a tutta la cittadinanza ma, per motivi organizzativi, è gradito un cenno di conferma scrivendo a centralinocasaserena@gmail.com.