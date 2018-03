Al Red Park di Modena per sfidare l'Uomo Gatto nel 7x30

Sabato 31 Marzo a Modena, dalle ore 19,30 presso E20 – RedPark in via Don Pasquino Fiorenzi, 135 (Quartiere Madonnina) , si potrà giocare e partecipare al quiz musicale con la speciale partecipazione dell’ex campione di Sarabanda, da tutti conosciuto come Uomo Gatto. La partecipazione alla serata sarà gratuita, mentre ci si dovrà prenotare per entrare in postazione e sfidare il campione nel 7 x 30, proprio come nel famoso quiz televisivo Sarabanda. In palio 2 soggiorni di una settimana per 4 persone.

Info e prenotazioni: info@e20modena.com. Whatsapp/Cell. : +39 331 380 2825 - +39 366 465 8271