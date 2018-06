Ai Giardini un silent party per la Notte Gialla del Rock

Sabato 30 giugno alle 22 la notte gialla del rock di Modena ai Giardini Ducali sarà “Silent Party”. In programma una festa esclusiva e irripetibile che consentirà di immergersi nell’oasi verde dei Giardini, sotto il cielo stellato del centro città, avvolti nelle proprie colonne sonore preferite, ma nel silenzio.

“Il Silent Party – spiegano gli organizzatori di Studio’s - letteralmente significa festa del silenzio, o meglio al silenzio. Quindi senza rumori, ma non senza musica grazie a un originale sistema di cuffie wireless collegate senza fili tramite wi-fi alla consolle dei dj.

Con le cuffie wireless, tre dj, tre distinte selezioni musicali in contemporanea, tre colori – uno per ciascuno dei dj all’opera ai Giardini – che personalizzeranno la cuffia. Con la possibilità di cambiare ripetutamente canale in cuffia, selezionando il brano, il genere o il dj preferito, e ci si potrà lasciar trasportare dal ritmo nel rispetto della bellezza del luogo, di sentirsi soli e di essere in compagnia, sentendo perfettamente la musica preferita. Ai Giardini Ducali dunque si prospetta una serata di musica rock a tutto volume ma nel silenzio, nel brusio di una normale serata. Il silent party offre così la possibilità di divertirsi a una festa rock all’aperto senza rumore, mentre le luci led delle cuffie per indicare i tre diversi canali coloreranno i Giardini Ducali in modo discreto con una scia di lucine rosse, verdi e blu.

Informazioni telefoniche a Studio’s al numero 059 454772.