Gran finale a fumetti con Silver per la mostra Mutina Splendidissima

Strips e baloons tra la città romana e il futuro. È all’insegna del fumetto, linguaggio che a Modena è di casa, il gran finale della mostra “Mutina Splendidissima” al Foro Boario, in programma domenica 8 aprile dalle 16 alla chiusura della mostra alle 19.

Un appuntamento che si annuncia divertente per tutti, dedicato al fumetto in compagnia di tredici autori, tra cui i maggiori esponenti della scuola modenese capitanata da Guido De Maria, padre del fumetto in TV, e da Silver, autore del celeberrimo Lupo Alberto. Saranno inoltre presenti Clod e Bonfa, entrambi allievi di Bonvi, l'autore delle famose Sturmtruppen, Tuono Pettinato, nome di punta del nuovo fumetto italiano, Daniele Caluri, Cesare Buffagni, Roberto Baldazzini, Christian Cornia, Mariateresa Conte, Luca Bozzoli, Mirko Bonini e Daniele Orlandini. Oltre a questi, ci sarà il celebre personaggio Rat-Man grazie a un disegno appositamente creato per Mutina ridens dal suo autore Leo Ortolani.

Tutti assieme, i fumettisti daranno vita ad “Tac o Tac”, cioè una grande “striscia” collettiva lunga oltre 10 metri creata in diretta, in cui rivivranno i loro personaggi e la loro carica umoristica: sarà l'ultimo dei tanti messaggi affidati alla capsula del tempo che verrà aperta dai Modenesi del 2099, nel millenario della fondazione del Duomo.

Farà da cornice all'evento uno stand con i fumetti della scuderia di Panini Comics, con cui l'iniziativa è realizzata in collaborazione con l'associazione modenese Paff-Pensieri a Fumetti.

L'accesso a Mutina ridens è compreso nel prezzo del biglietto di mostra. Biglietti: intero € 10; ridotto € 7 e 5. Informazioni sul sito web (www.mutinasplendidissima.it).