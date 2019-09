"Crisi africane e immigrazione. Tutte le bugie", doppio appuntamento con Silvestro Montanaro

Doppio appuntamento modenese per il giornalista e scrittore Silvestro Montanaro, esperto di migrazione che mercoledì 25 settembre alle 18.30 a Lo Spazio Nuovo (via IV Novembre, 40/b - Modena) e giovedì 26 settembre alle 21 al Circolo Ribalta (Via Zenzano, 2 - Vignola) sarà protagonista dell’incontro “Crisi africane e immigrazione. Tutte le bugie” con video, proiezioni e racconti per riflettere su immigrazione, crisi africane, confini, diversità, sfide sociali e accoglienza. Gli eventi sono promossi da Idee in circolo, circolo culturale Left Vibra, Circolo Ribalta, Arci Modena, Tam Tam di Pace, Emergency Modena.

Mercoledì 25 settembre nell'ambito del progetto “Un villaggio in crescita” di Associazione Idee in Circolo, Vibra Club con il contributo del quartiere 1, dalle 17 a Lo Spazio Nuovo Mercato biologico a cura della Rete Alimentazione Ribelle e Magico Mundo Free, Laboratorio Radio con RadioliberaMente Modena. Ingresso libero.