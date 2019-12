Silvia Mezzanotte in concerto: la raccolta fondi per depurare l’acqua nelle scuole

Il Rotary Club Vignola - Castelfranco - Bazzano ha organizzato per venerdì 20 dicembre alle 21, un concerto della popolare cantante Silvia Mezzanotte, che si esibirà nello spettacolo "Le mie Regine", della Baldrini Produzioni.

L’evento si terrà presso il teatro "Fabbri" di Vignola. Il biglietto di ingresso costa 15 euro mentre i ragazzi fino a 16 anni entrano gratis.

Con questa iniziativa, patrocinata dal Comune, il Rotary Club Vignola - Castelfranco - Bazzano vuole raccogliere fondi per il progetto "Plastop H2O km zero", per mettere erogatori di acqua microfiltrata e depurata nelle scuole medie, e contrastare in questo modo la diffusione di bottigliette di plastica.