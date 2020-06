Simboli e misteri del Duomo, doppio appuntamento per inaugurare la rassegna Modena Bai Nait

LaRoseNoire Associazione Culturale, in collaborazione con Teatro Nero, presenta "I Volti nascosti di Modena - Storie e personaggi" per l'ottava edizione della fortunata rassegna di visite guidate Modena Bai Nait: Arte, Storia, Musica e Teatro nella città geminiana, ogni mercoledì sera a partire dal 3 Giugno fino all'8 Luglio, 26 Agosto e con serata finale mercoledì 2 Settembre.



Mercoledì 3 e giovedì 4 Giugno alle ore 21 due serate inaugurali: "Simboli e misteri del Duomo di Modena", con Elisabeth Mantovani e Silvia De Luigi.

RITROVO ALLE 20.50 DAVANTI AL DUOMO DI MODENA

PRENOTAZIONE NECESSARIA.

INGRESSO 5 EURO A PERSONA

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:

EMAIL: info@larosenoire.it

Tel. 3391196575

Telefonare nei seguenti orari: dalle 12.30 alle 14 dal lunedì al venerdì solo per informazioni, le prenotazioni si effettuano tramite email