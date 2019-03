“Sister Act” a Vignola uno spettacolo di beneficenza a favore della Fondazione ANT

Sabato 23 marzo 2019 al Teatro E. Fabbri – Via Minghelli, 11 a Vignola – la Compagnia La Ragnatela presenterà il musical “Sister Act”, uno spettacolo teatrale organizzato dalla Delegazione di Vignola di Fondazione ANT per raccogliere fondi a sostegno dell’assistenza medico-specialistica, domiciliare gratuita ai malati di tumore e dei progetti di prevenzione oncologica portati avanti da ANT nel Distretto.

Deloris Van Cartier è una cantante dei night club di Philadelphia. Quando diventa suo malgrado la scomoda testimone di un omicidio, la Polizia decide di metterla al sicuro in un posto in cui nessuno penserebbe mai di cercarla: un convento! Deloris non è proprio fatta per il dimesso stile di vita monacale e travestita da suora fatica non poco per farsi accettare dalla rigorosissima Madre Superiora. Quando però inizia a dirigere lo stonatissimo coro di Suore trasformandolo in un autentico fenomeno musicale, Deloris porta una ventata di nuova vita nella comunità e attira l'attenzione di tutti sul Convento facendo saltare la sua copertura. Ma Deloris ora non è più sola e i suoi inseguitori dovranno vedersela con tutto il convento!

“La Ragnatela” è un gruppo di amici di Bologna che ha inteso "giocare" per divertirsi, divertire e aiutare gli altri attraverso il teatro nelle sue molteplici espressioni (recitazione, danza e canto). Desiderosi di dare il proprio contributo, come in una ragnatela in cui i tanti fili sottili che ne formano la trama si allargano raggiungendo spazi nuovi, gli attori della compagnia gettano piccoli fili di solidarietà per formare un'unica trama e aiutare chi vive esperienze di difficoltà e di disagio.

Lo spettacolo, patrocinato dal Comune di Vignola, avrà inizio alle ore 21 e i fondi raccolti saranno devoluti alle attività gratuite di Fondazione ANT. Per maggiori informazioni e prenotazione posti è possibile telefonare al 346 9614204 oppure chiamare la Delegazione ANT di Vignola allo 059 766088.