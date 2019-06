“Skastelfranco”, il festival che unisce il cibo da strada alla musica Ska

Pronti al primo festival dove lo street food si unisce alla musica ska con cui è impossibile stare fermi? E allora segnate in agenda e non prendete impegni perché dal 7 al 9 Giugno, al Parco Ca’ Ranuzza di Castelfranco Emilia arriva “Skastelfranco”, il festival che unisce le eccellenze del cibo da strada a un indimenticabile Ska Music Fest! Cucine su strada, Ska Music Fest e tanta birra alla spina

Venerdi' 7 Giugno dalle ore 18.00

Nel pomeriggio i ragazzi della scuola di musica inizieranno ad animare l'evento con le prime note live dell'evento. La sera sarà animata dal concerto della ormai storica band Ska 'The Urgonauts' e da Skankin' per uno Ska Dj Set coi fiocchi.

Sabato 8 Giugno dalle ore 17.00

Nel pomeriggio sempre i ragazzi della scuola di musica, per poi proseguire con la street band dell'officina mobile per due imperdibili set di band in movimento e per finire dalle 22.00 in poi tornerà Skankin' ad animare a ritmo la serata.

Domenica 9 Giugno dalle ore 17.00

Aperitivo a tema e il concerto della band modenese l'ondes che tra trombe e chitarrine riporta sul palco il vero Ska in chiave modenese.