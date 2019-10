Skipass 2019, l'inverno è di casa per quattro giorni a ModenaFiere

Da 26 anni Modena dà il benvenuto all’inverno grazie a Skipass, il Salone del Turismo e degli Sport Invernali, in programma dal 31 ottobre al 3 novembre a ModenaFiere. La manifestazione è da sempre il punto di riferimento per gli appassionati di montagna bianca e di outdoor, che proprio all’interno dei padiglioni di Viale Virgilio si ritrovano per celebrare l’inizio della stagione invernale.

Grande protagonista di questa edizione sarà il ritorno della Coppa del Mondo di Big Air, che dopo il successo dell’anno scorso, riconferma Modena come l’unica tappa italiana del circuito. La FIS Snowboard and Freeski Big Air World Cup sarà l’evento clou della 26° edizione della kermesse modenese, con i migliori rider del mondo che si sfideranno sull’imponente trampolino, il più grande mai costruito in Italia. A completare l’offerta dedicata al grande sport internazionale, i tanti appuntamenti firmati FISI (Federazione Italiana Sport Invernali), da sempre partner di primo piano del Salone.

Skipass è da più di 20 anni l’occasione perfetta per organizzare al meglio le proprie vacanze sulla neve: il padiglione Turismo della fiera sarà il cuore pulsante della promozione della montagna bianca, con le più note mete d’alta quota che presenteranno le novità 2019. Ma come sempre ci sarà spazio anche per un focus sulle attrezzature più all’avanguardia del segmento neve: aziende degli articoli sportivi e store specializzati daranno ai visitatori una panoramica sulle ultime novità per una perfetta giornata in pista. A completare l’offerta del Salone la presenza di associazioni sportive e di categoria, della stampa di settore, e le attività di animazione per il pubblico e di avviamento agli sport invernali per bambini e ragazzi.

BIGLIETTERIA

Biglietto Unico Fiera + Skipass

€ 15 valido 1 ingresso per un giorno a scelta tra giovedì 31 ottobre, venerdì 1, sabato 2, domenica 3 novembre

€ 12 – ridotto (over 65; militari; invalidi; bambini 7-13 anni; coupon riduzione)

GRATUITO - bambini fino a 6 anni; disabili non autosufficienti con accompagnatore; possessori Tessera personale FISI anno 2019

Attività

A caratterizzare Skipass in tutte le sue edizioni è stato la costante presenza di attività aperte al pubblico, che permettessero ai visitatori di sperimentare gli sport invernali e quelli più spiccatamente outdoor. Anche l’edizione numero 26 non fa eccezione, garantendo un’ampia scelta di sport e attività gratuite e adatte a tutte le età. Tra gli sport invernali, non poteva mancare la pista di pattinaggio su ghiaccio e il circuito di sci di fondo. Per coloro che vogliono mettersi alla prova a contatto con la natura verrà realizzato un vero e proprio campo base dove saranno organizzate lezioni di sopravvivenza, mentre chi preferisce qualcosa di più “soft” potrà sperimentare il nordic walking. Dalle camminate in montagna alle scalate, anche a Skipass si potrà provare l’ebrezza di salire verso il cielo con la palestra artificiale di roccia. Per gli appassionati di equilibrismo, non può mancare l’area slackline e quella indoboard.

Campioni / FISI

La Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) è da sempre partner speciale di Skipass: è proprio a Modena che ogni anno dà ufficialmente il via alla stagione invernale, premiando i campioni azzurri di tutte le discipline e presentando le nuove squadre nazionali, pronte per una nuova ed emozionante stagione agonistica. Anche quest’anno il calendario degli appuntamenti FISI è molto ricco, a cominciare dalla Festa Degli Azzurri, in programma venerdì 1° novembre a partire dalle ore 16.00. Il classico appuntamento celebrativo della Federazione chiama a raccolta non solo i migliori atleti del panorama italiano ma anche staff, società sportive e sci club, cuore pulsante di tutta l’attività federale. Ma il primo importante appuntamento sarà il giorno dell’inaugurazione di Skipass, giovedì 31 ottobre, con il disvelamento del logo per i 100 anni di FISI, che ricorreranno nel 2020. Tra gli altri appuntamenti da non perdere la consegna del Cristallo d’Oro, venerdì 1° novembre, e, nella stessa data, il Talk Cortina 2021, organizzato in collaborazione con Fondazione Cortina 2021. Domenica invece, occhi puntati sulla presentazione della Winter Deflympics, la 19° edizione delle Olimpiadi dei non udenti, che si terranno in Valtellina e Valchiavenna dal 12 al 20 dicembre. Tra gli appuntamenti per gli addetti ai lavori, da segnalare domenica 3 novembre il Convegno Nazionale di Formazione Maestri di Sci.

Spettacolo / Ring Race

Minimoto, musica, grandi campioni e libertà: sono gli ingredienti della HOLYFREEDOM® RING RACE, una disciplina che mescola Flat Track e intrattenimento e che torna ad essere grande protagonista a Skipass dopo il successo dell’edizione 2017. A mettersi alla prova sulla speciale pista in neve sintetica saranno i più noti campioni della disciplina, come Emanuele Marzotto, Cecco Cecchini, Danilo Sicli, Marco Salutari e Samy Panseri, che si cimenteranno con le minimoto Sunday.

HOLYFREEDOM® RING RACE sarà teatro di prove motoristiche uniche nel loro genere, dove gli atleti si metteranno alla prova per dimostrare tutto il loro talento come piloti, oltre che la loro competenza atletica. A corredo di questo, musica in stile apres-ski a cielo aperto, con l’obiettivo di intrattenere il pubblico non solo durante le sessioni di prova, ma anche lungo tutte le giornate di Skipass.

Espositori

Le più rinomate località turistiche italiane, i più celebri resort e i più importanti comprensori sciistici si alternano alle più note aziende del settore neve e ai migliori negozi di attrezzatura e accessori: Skipass è anche esposizione, approfondimento e scoperta, con il meglio del segmento neve che si articola all’interno dei padiglioni del quartiere fieristico di Modena. Protagonista sarà il settore Turismo, con le principali Regioni italiane legate al mondo neve: dalla Valle d’Aosta al Trentino, passando per il Piemonte, la Toscana, le Montagne della Lombardia e, padrona di casa, l’Emilia-Romagna. Tra le aziende, spiccano Head, Gabel e UYN, fornitore ufficiale degli atleti FISI. Spazio anche alla tradizionale area dedicata allo shopping, con negozi di settore che proporranno le collezioni nuove e quelle delle passate edizioni a prezzi vantaggiosi.