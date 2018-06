Calcetto saponato, musica e menù speciali, torna la Slide Down Week

Il parco di Ca' Ranuzza, a Castelfranco EMilia, torna ad ospitare dal 10 al 17 giugno la Slide Down Week, punto di riferimento per i giovani castelfranchesi e non solo. Da lunedì a domenica dalle ore 19:00 tante novità in cucina e freschi cocktali per iniziare alla grande l'estate, il tutto accompagnato da ottima musica live nella cornice del Parco Cà Ranuzza addobbato a festa. E ovviamente con il torneo di calcetto saponato

Programma:

Lunedì: Christian Api Apicella Live

Martedì: SPECIALE SERATA ROMAGNA MIA con Menù DEDICATO + Rewind Tribute Vasco Rossi Live

Mercoledì: Gialloblues Live

Giovedì: SPECIALE SERATA NOCHE LATINA con Menù dedicato e Dj Set a tema by Alex Ess e Simona

Venerdì: Dj Set by Luca Shok Pisani

Sabato: Fade live

Domenica: Madhouse Live

La Cucina apre ogni giorno alle 19:30, con hamburger, panini, hot dog e gnocco fritto. Quest'anno sarò presente anche una selezione di birre artigianali direttamente dal comune gemellato di Marktredwitz, grazie al fornitore Beer hunter.