Modena: "Slot machine" al Teatro delle Passioni

Venerdì 16 alle ore 15 e sabato 17 febbraio alle ore 20, il Teatro delle Passioni di Modena ospita Slot machinedel Teatro delle Albe. Ideato da Marco Martinelli ed Ermanna Montanari, lo spettacolo, che vede solo in scena Alessandro Argnani, racconta la caduta vertiginosa di un giocatore, di un annegare nell’azzardo, dove ogni legame affettivo viene sacrificato.

«Amara è la sua fine e – commenta il regista Marco Martinelli – nel suo malato sogno di potenza, delira da solo dal fondo di un fossatodi campagna, colpito a morte dai suoi strozzini, allo stesso tempo vittima e carnefice di se stesso.

Il gioco è una sfinge. Come una sfinge, ci interroga sulla nostra natura. E se siamo noi a interrogarlo, a interrogarne ilconcetto, l’essenza, la presenza millenaria nella storia dell’umanità, come un oracolo antico ci fornisce risposte ambigue: ilgioco può manifestarsi come la voragine dell’autodistruzione solitaria, oppure, al contrario, come il senso più alto e bello dellostare insieme, del miracolo della convivenza. Il gioco può rivelarsi strumento demonico o danza angelica, inferno o paradiso,perché va al fondo della nostra enigmatica natura umana.Il bivio è lì, davanti ai nostri occhi incerti e titubanti di pellegrini, e non vi è nessuna guida sicura che possa suggerirci lastrada: è la nostra sorte che è in gioco, e tocca a noi e solo a noi scommettere su quale via prendere. E la scommessa non lasi fa una volta per tutte: è una sfida da rinnovare ogni giorno, ad ogni ora di ogni giorno il bivio si ripresenta, implacabile.Dobbiamo puntare, in fondo, sulla strada da percorrere, è il nostro destino, la nostra destinazione: e siamo incastrati, non ci èpossibile non scegliere, non possiamo non stare al gioco, al gioco della vita e della morte, non possiamo eludere e scappare.Il prezzo, e le conseguenze della giocata, saremo solo noi a pagarli: quel che, forse, possiamo e dobbiamo scegliere, è da chie da che cosa lasciarci afferrare».



Ingresso € 12 / 8,5

BIGLIETTERIA TELEFONICA

059 2136021 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13



BIGLIETTERIA TEATRO STORCHI

Largo Garibaldi, 15 - tel. 0592136021

Orari: martedì dalle ore 10 alle 14 e dalle 16.30 alle 19.00; dal mercoledì al venerdì dalle ore 10.00 alle 14.00; sabato dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 16.30 alle 19.00



VENDITA ONLINE

www.emiliaromagnateatro.com

www.vivaticket.it

SLOT MACHINE

di Marco Martinelli

ideazione Marco Martinelli, Ermanna Montanari

regia MARCO MARTINELLI

con Alessandro Argnani

musica Cristian Carrara

spazio scenico e costumi Ermanna Montanari

luci Enrico Isola, Danilo Maniscalco

fonica Fabio Ceroni

allestimento scenico a cura della squadra tecnica del Teatro delle Albe Fabio Ceroni, Luca Fagioli, Enrico Isola, Danilo

Maniscalco

produzione Teatro delle Albe/Ravenna Teatro

Le musiche di Cristian Carrara sono state registrate a Spoleto il 14 settembre 2014, in occasione della produzione di OperaNova 2014 del Teatro Lirico Sperimentale,direttore Flavio Emilio Scogna, Ensemble strumentale dell’O.T.Li.S. - Orchestra delTeatro Lirico Sperimentale Lorenzo Fabiani (violino), Alessandro Marini (violino), Andrea Pomeranz (Viola), Matteo MariaZurletti (violoncello), Michela Ciavatti (clarinetto), HushiBrunald (percussioni), Marco Attura (pianoforte)



Durata: 50 minuti