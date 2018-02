Di corsa sulla neve, prima Snow Run alle Piane di Mocogno

Sabato 24 febbraio 2018 il Centro Fondo Piana Amorotti ospita l'edizione zero della SNOW RUN, evento unico nel suo genere: 6 km di corsa sulla neve tra la natura incontaminata delle Piane di Mocogno accompagnati dal buio della notte! Partenza alle ore 18 dal Centro Fondo in Località Piane di Mocogno.

INFO - Corsa non competitiva sul tracciato della pista da fondo del Centro Fondo

Attrezzatura necessaria: frontalino, scarpe con tacchettatura robusta o ramponcini da sottoscarpa, no ciaspole o sci

per tutti i partecipanti omaggio degli sponsor

Costo partecipazione 5 € p.p.

Per pre-iscrizioni www.modenacorre.it

CIASPOLATA APERTA A TUTTI - Non sei un amante della corsa? In parallelo il Centro Fondo organizza una ciaspolata adatta a famiglie con bambini, ideale per chi ama passeggiare in tranquillità! partenza ore 18; costo 5 € con possibilità di noleggio ciaspole. Prenotazione obbligatoria entro il 22 febbraio 2018 > Tel. 0536-44457 | 320 4999959 | meia.george2014@gmail.com

CENA TIPICA - Pancia mia fatti capanna! I partecipanti della Snow Run e della Ciaspolata potranno rifocillarsi intorno al camino con una cena organizzata dallo staff c/o le Piane di Mocogno.

Appuntamento alle 20,15 per gustare il delizioso menù composto da: Gramigna, panna e salciccia, salciccia locale, coppa alla brace e patatine f ritte, lambrusco e torte.

Costo cena: 15,00 € p.p. / capienza massima 130 persone. Prenotare obbligatoriamente entro il 22 febbraio 2018 > Tel. 0536-44457 | meia.george2014@gmail.com