Di corsa sulla neve modenese, stasera raduno di Snowday walk run

"La primavera sta arrivando, quindi divertiamoci nella neve finchè possiamo". È l'appello che lanciano oggi via Facebook a Modena i promotori di Snowday walk run, un'iniziativa per trascorrere in modo sportivo qualche ora sotto la neve. Lasciando da parte l'ansia generalizzata per la nevicata che sta interessando l'Emilia-Romagna, gli organizzatori modenesi danno appuntamento a "camminatori e corridori insieme", di ogni età, stasera dalle 19.30 alle 22.30 in strada Morane, per girare tra i parchi "a calcare la neve fresca" e, dunque, sdrammatizzare un po'.