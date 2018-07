"Sogno o son deste": il restauro multimediale del patrimonio estense prende il via a Vignola

Debutta venerdì 13 luglio a Vignola il progetto "SOGNO O SON DESTE": dalle 21.30 all'una del mattino i disegni che ornavano la facciata della Rocca dell'antico borgo di Vignola, in provincia di Modena, saranno di nuovo fruibili integri e nei loro colori originali. Un lavoro di rilievi con laser scanner 3D durato anni, e realizzato in collaborazione con esperti restauratori, riporta in vita decori e disegni grazie a una tecnologia multimediale in grado di proiettarli su vetri ottici tramite serigrafie. Domenica al via anche Openart: un ricco calendario di appuntamenti ad accompagnare le proiezioni luminose, che proseguiranno sulle architetture dei centri urbani e dei borghi legati alla famiglia Estense

Ammirare i decori, i colori e i disegni che ornavano la Rocca di Vignola, in provincia di Modena, legata alla famiglia dei Contrari che gravitava intorno alla Casa d'Este, grazie a una proiezione luminosa digitale realizzata fedelmente con tecniche di ricostruzione virtuale d'avanguardia. Tutto questo sarà possibile da venerdì 13 luglio nel borgo dell'antico dominio estense di Vignola.

"SOGNO O SON DESTE" è il progetto di cultura figurativa, realizzato in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Fondazione Carife (Cassa di Risparmio di Ferrara), Fondazione di Vignola e grazie al sostegno di BPER Banca, che mette in luce - letteralmente - le residenze e le architetture della casata d'Este, antica signoria italiana di Ferrara che ha dominato dal 1208 fino al 1859 i territori che si estendono tra Ferrara, Modena e Reggio Emilia. La Rocca di Vignola (Mo) sarà la prima importante architettura "messe in luce", seguiranno in settembre la Chiesa di Sant'Agostino a Modena e Casa Romei a Ferrara. A partire dalle ore 21.00 il progetto verrà presentato dal presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola Valerio Massimo Manfredi, da Paolo Cavicchioli, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, da Riccardo Maiarelli, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara, da Eugenio Garavini, Vice Direttore generale vicario BPER Banca, da Giuseppe Pesci e Achille Lodovisi, rispettivamente coordinatore e responsabile scientifico del progetto SOGNO O SON DESTE, dal dottor Marco Tamaro, Direttore della Fondazione Benetton e da altre presenze istituzionali. Dopo l'inizio delle proiezioni, dalle ore 22.00, avrà luogo lo spettacolo con Fabio Testi che, in un "Concerto d'amore", reciterà versi poetici accompagnato dal duo di musicisti composto dai maestri Andrea Candeli e Stefano Maffizzoni.