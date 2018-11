Il dolce mattone da record torna a riempire la piazza di Formigine

Sabato 10 e domenica 11 novembre torna per le vie e le piazze del centro storico “Formigine Dolce Europa”, la manifestazione all’insegna del buon cibo e della migliore tradizione dolciaria organizzata dalla Pro Loco “Oltre il Castello”, con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Un appuntamento che ormai è un punto fisso nella programmazione di eventi in centro storico e che quest’anno taglia il traguardo dell’undicesima edizione.

Nel corso della due giorni si potranno trovare le bancarelle dei dolci a partire dalle 8.30 e lo stand con il gnocco fritto. Sabato, alle ore 15 si terrà la gara per la miglior sfoglia, alle 15.30 l’esibizione di parkour per i ragazzi e alle 16 attività per i più piccoli con animazione e clown.

Domenica dalle 10, l’atteso taglio del dolce mattone dei record, il più lungo d’Italia, che continua a stupire e che quest’anno arriverà a ben 37 metri di lunghezza. Saranno presenti il Sindaco Maria Costi e Natalia Cattelani, volto noto agli appassionati di cucina per la sua presenza nella trasmissione tv “La prova del cuoco”, su Internet con un seguitissimo blog (“Tempo di cottura”) e in libreria, con diversi titoli, alcuni

dedicati proprio ai bambini e alle loro ricette.

Alle 15, in piazza Repubblica, sarà il momento di “Kitchen Kids”: laboratorio per bambini da 5 a 10 anni, che potranno imparare in modo divertente come preparare dolci prelibatezze. Alle 15.30, nuova esibizione di break dance e parkour, a cura di Happy Dance. Stand e bancarelle, sia sabato che domenica, resteranno aperti fino alle ore 19.30.