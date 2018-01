"Solchi Sperimentali Italia - The Movie", Antonello Cresti alla Fonoteca

Mercoledì 24 gennaio 2018 alle ore 21 presso la Fonoteca di Nonantola Antonello Cresti presenta "Solchi Sperimentali Italia - The Movie". Antonello Cresti torna in Fonoteca a Nonantola per presentare il suo nuovo progetto marcato "Sochi Sperimentali". Un film che, con la regia di Francesco Paolo Paladino, vuole fornire una fotografia il più accurata possibile sul presente stato delle ricerche musicali in Italia. Un progetto audiovisivo realizzato con la collaborazione attiva di circa 200 artisti che hanno collaborato attraverso interviste, materiale performativo e sonoro assolutamente esclusivo. Ospiti della serata Marco Lucchi (elettronica) e Sisto Palombella (fisarmonica) con una personale rilettura di “A Rainbow in Curved Air” di Terry Riley