"Solo", il nuovo spettacolo di Arturo Bracchetti fa tappa a Modena

Fa tappa a Modena il nuovo spettacolo di Arturo Brachetti Solo. Il nuovo one man show, in scena martedì 26 e mercoledì 27 febbraio alle ore 21 al Teatro Storchi. Un vero e proprio assolo del grande artista che torna sui palcoscenici come unico protagonista dopo il trionfo dei suoi lavori precedenti come L’uomo dai mille voli e Ciak!, applauditi da 2.000.000 di spettatori in tutto il mondo. Un ritorno alle origini per Brachetti che, in questo spettacolo aprirà le porte della sua casa, fatta di ricordi e di fantasie; una casa senza luogo e senza tempo, in cui il sopra diventa il sotto e le scale scendono per salire.

Dentro ciascuno di noi esiste una casa come questa, dove ognuna delle stanze racconta un aspetto diverso del nostro essere e gli oggetti della vita quotidiana prendono vita, conducendoci in mondi straordinari dove il solo limite è la fantasia. È una casa segreta, senza presente, passato e futuro, in cui conserviamo i sogni e i desideri… Brachetti schiuderà la porta di ogni camera, per scoprire la storia che è contenuta e che prenderà vita sul palcoscenico. Reale e surreale, verità e finzione, magia e realtà: tutto è possibile insieme ad Arturo Brachetti, il grande maestro internazionale di quick change che ritorna con un varietà surrealista e funambolico, in cui immergersi lasciando a casa la razionalità.

Nel nuovo spettacolo, protagonista è il trasformismo, quell’arte che lo ha reso celebre in tutto il mondo e che qui la farà da padrone con oltre 60 nuovi personaggi, portati in scena per la prima volta. Ma in Solo Brachetti propone anche un viaggio nella sua storia artistica, attraverso le altre affascinanti discipline in cui eccelle: grandi classici come le ombre cinesi, il mimo e chapeaugraphie e sorprendenti novità come la poetica sand painting e il magnetico raggio laser. Il mix fra scenografia tradizionale e videomapping, permette di enfatizzare i particolari e coinvolgere gli spettatori nello show.

Arturo Brachetti è un artista italiano, famoso e acclamato in tutto il mondo. In molti paesi è considerato un mito vivente nel mondo del teatro e della visual performing art. Inoltre è un regista e direttore artistico attento e appassionato, capace di spaziare dal teatro comico al musical, dalla magia al varietà. Brachetti è oggi il più grande attore-trasformista del mondo, con una “galleria” di oltre 350 personaggi, di cui 100 interpretati in una sola serata. È così veloce che è stato inserito nel Guiness Book of Records e il suo primato rimane tutt’ora imbattuto. Arturo non cambia solo colore dell’ambito, ma l’intero personaggio dalle scarpe al cappello, passando in un battito di ciglia da Rossella o’Hara a un mariachi messicano, da una diva del charleston al cosacco sulla riva del Don.

Stagione 2018/2019

Teatro Storchi, Largo Garibaldi 15, Modena

26, 27 febbraio ore 21.00

Solo

Il nuovo one man show

di e con Arturo Brachetti

associated director David Ottone

consulenza creativa e testi Stefano Genovese

l’ombra Kevin Michael Moore

musiche originali Fabio Valdemarin

costumi Zaira de Vincentiis

scenografia Rinaldo Rinaldi

light designer Valerio Tiberi

video artist e visual design Riccardo Antonino

in collaborazione con gli studenti di Ingegneria del Cinema e dei Mezzi di Comunicazione

di Torino

motion designer Stefano Polli

coreografie Jennifer Caodaglio

musical editing Marco ‘Cipo’ Calliari

assistente alla regia Luca Bono

assistente costumista Marianna Carbone

consulenti effetti speciali e illusionismo Paul Kieve, Paolo Carta

scenotecnica Officine Contesto

realizzazione costumi The One

sculture in gommapiuma Maurizio Crocco

parrucche Mario Audello

cappelli Massimiliano Amicucci

effetti speciali MACH.ME di Picca Vittorio, Amedeo di Capua, Mattia Boschi

realizzazione accessori Carlo Bono

casa in miniatura Matteo Piedi, Zero Studio

gonfiabili NASOALLINSU

collaborazione artistica sand painting Paolo Carta, Simona Gandola

produzione Arte Brachetti srl

Durata 1 ora e 30 minuti senza intervallo

Informazioni e prenotazioni Teatro Storchi:

Prezzi dei biglietti € 32 / 25

Biglietteria Teatro Storchi - Largo Garibaldi 15, Modena

Orari apertura al pubblico: martedì, venerdì e sabato ore 10 - 13 e dalle 16.30 -19 – mercoledì e giovedì ore 10-14

biglietteria@emiliaromagnateatro.com | modena.emiliaromagnateatro.com | www.vivaticket.it



Biglietteria telefonica – tel. 059 2136021

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13

