"Songs for Viola and Piano", al teatro San Carlo continua la rassegna Concerti d'Oggi

Domenica 17 marzo alle 17:00 al Teatro San Carlo di Modena si terrà un nuovo appuntamento della rassegna Concerti d’Oggi, il progetto curato dagli Amici della Musica di Modena che abbraccia musiche di ogni epoca e stile con uno sguardo e un approccio “contemporanei”.

L'evento si intitola “Songs for Viola and Piano” e vedrà come protagonisti Danusha Waskiewicz (viola) e Andrea Rebaudengo (pianoforte), che suoneranno brani di Schumann, Sibelius, Fauré, Ravel, Brahms, Wolf, Marzocchi e della stessa Waskiewicz. Il musicologo Guido Barbieri ha scritto: «Secondo la grande cantante Elisabeth Schwarzkopf un Lied è un’opera in miniatura. Si tratta, è vero, di una canzone, ma all’interno di questa canzone c’è una vera e propria storia, con una sua, seppur breve, trama; e l’interprete deve narrare questa trama, dall’inizio alla fine. Per questo, mentre si canta, ci si deve sentire come dentro un minuscolo teatro, con un solo spettatore seduto in platea. Ma che cosa succede quando al canto si sottrae la parola e il suono della voce umana viene sostituito da quello, sia pure ad essa molto vicino, di uno strumento solista come la viola? I due grandi interpreti, Danusha Waskiewicz, violista prediletta da Claudio Abbado, e l’eclettico pianista Andrea Rebaudengo, guideranno il pubblico nell’esplorazione di questo “teatro senza parole”».

Un duo di musicisti di caratura internazionale per un programma che spazia dai Lieder tedeschi dell’Ottocento alle Chansons francesi del Novecento, una sorta di viaggio fantastico nel mondo della melodia.

Come tutti i concerti della rassegna, l’ingresso è libero.

Il concerto è realizzato con il contributo finanziario del Comune di Modena, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, della Regione Emilia Romagna e di BPER Banca. L’Associazione Amici della Musica di Modena opera senza fini di lucro. Sostegno economico proviene dai contributi di Enti Pubblici e Privati e dalle quote di adesione dei Soci. Tutte le informazioni su contenuti artistici, aspetti organizzativi, modalità di sostegno e di adesione alle attività degli Amici della Musica di Modena sono disponibili all’ingresso della sala.

