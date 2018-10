Spaghetti Jensen in concerto alla Lambruscolonga di Modena

La storica band country-rock modenese si esibirà sabato 3 novembre in P.zza San Francesco D'Assisi in occasione dell'annuale Lambruscolonga. Un tour sensoriale tra i sapori e le bellezze di Modena giunto alla undicesima edizione, ma anche un'occasione unica per ascoltare gli Spaghetti Jensen e la loro musica, tra l'Emilia e Nashville, a pochi giorni dall'uscita del loro disco Livin' On The Road, prevista per il 31 ottobre prossimo. Una raccolta di dieci brani, il meglio dei loro primi dieci anni di carriera. Nel centro storico di Modena, la musica degli Spaghetti Jensen e un bicchiere di lambrusco...what else?

