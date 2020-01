Carpi. Le politiche dell'esplorazione spaziale raccontate da Marcello Spagnulo

Continuano gli incontri in libreria organizzati da StudioRPR in collaborazione con La Fenice Libreria Indipendente di Carpi. Dopo Marchionne di Tommaso Ebhardt e Badolato Amore Amaro di Andrea Fiorenza, il tema cambia e va verso lo spazio.

Come cambiano le politiche dell’esplorazione spaziale? Quali sono le sfide di Icaro nel terzo millennio? Che cosa sono in realtà i “satelliti per l’osservazione della Terra”? Quanto la nostra vita quotidiana e la nostra sicurezza sono determinate da ciò che accade in orbita? Che cosa si nasconde dietro alla propaganda del “sogno marziano”?

A queste e altre domande risponderà Marcello Spagnulo, ingegnere Aeronautico e Presidente del Marscenter, che affronta queste tematiche nel suo libro pubblicato dalla casa editrice Rubbettino e le presenterà al pubblico in libreria sabato 18 gennaio, ore 18:45.

L’esplorazione dello Spazio ha percorso traiettorie disegnate dalle ambizioni scientifiche ma, soprattutto, da quelle politiche. Per mezzo secolo il bipolarismo USA/URSS ha segnato la “Corsa alla Luna” e il sogno millenario di calpestare il suolo è stato la cortina ideale per mascherare il confronto militare che spingeva l'uomo lontano dalla sua casa terrestre. Poi, con il predominio degli Stati Uniti sulla Terra, l'ordine geopolitico sembrava aver trovato un suo equilibrio anche nel Cosmo. L'esplorazione del nuovo secolo sta per assumere forme che oggi sembrano fantascientifiche, ma che diventeranno reali. Le minacce informatiche del Cyberspazio si uniranno a quelle del Cosmo, dove stazioni spaziali con armi laser e missili supersonici sovrasteranno i sogni ingenui di sbarcare su Marte e di colonizzare altri mondi.

Spagnulo ha lavorato per trent’anni nel settore aerospaziale in Italia, in Francia e in Olanda, sia presso aziende private che agenzia governative, ricoprendo diversi incarichi manageriali. Nel corso della sua carriera ha pubblicato più di 30 articoli scientifici presentati a convegni internazionali. Ha pubblicato vari libri come Lo Spazio oltre la Terra edito da Giunti. È articolista per la rivista Airpress, mensile per le politiche dell'aerospazio e difesa.