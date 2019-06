Andrea Mattei ospite a Spazi Eletti, primo incontro dedicato al Cammino Materano

Il primo appuntamento con l’edizione 2019 di Spazi Eletti, la rassegna di “letture sotto la luna” nel parco della Biblioteca di Formigine, sarà all’insegna del viaggio, e in particolare di quello a piedi, lungo antichi cammini da scoprire o riscoprire.

Ospite mercoledì 12 giugno (inizio alle ore 21.30) sarà infatti Andrea Mattei, autore di “La Via dei Sassi” e “L’arte di fare lo zaino”, entrambi pubblicati da ediciclo editore. Mattei, caporedattore de “La Gazzetta dello Sport”, dove cura, tra l’altro, un canale web dedicato all’Arte di Camminare, parlerà dunque del Cammino Materano, che da Bari arriva appunto a Matera.

Un viaggio raccontato con uno stile leggero e scorrevole, capace di mescolare avventura, storia, natura, leggende e tradizioni popolari, in un gioco continuo di rimandi artistici e letterari. Un modo alternativo di conoscere la “città dei sassi”, nell’anno in cui è al centro della ribalta internazionale in quanto Capitale Europea della Cultura.

Ingresso libero. A seguire degustazione di gelato. In caso di maltempo l’incontro si terrà all’interno della biblioteca.