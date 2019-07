Spazi Eletti, Maurizio de Giovanni porta a Formigine l'originale "commissario Ricciardi"

Martedì 2 luglio a Formigine terzo appuntamento della rassegna estiva “Spazi Eletti - Letture sotto la luna nel parco della biblioteca”. Alle 21.30 il noto scrittore napoletano Maurizio De Giovanni, nel parco davanti alla biblioteca di Villa Gandini, incontrerà il pubblico dei lettori per parlare dei suoi libri e in particolare de “Il pianto dell’alba - Ultima ombra per il commissario Ricciardi”, nuovo romanzo della fortunata serie investigativa ambientata nella Napoli degli anni Trenta del Novecento che ha come protagonista l’amatissimo detective che da 15 anni vive nei romanzi di De Giovanni, e che – a quanto pare – uscirà di scena con l’uscita di questo libro.

L’evento, a ingresso libero, è organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Formigine in collaborazione con Elastica Live & Comunicazione e in caso di maltempo si terrà in auditorium Spira Mirabilis. Maurizio De Giovanni ha raggiunto la fama anche con i romanzi della serie i Bastardi di Pizzofalcone e con Sara, nuovo protagonista femminile, personaggio tra i più originali nel panorama del noir contemporaneo. I suoi romanzi sono tradotti in tutto il mondo. Introduce il giornalista Alessandro Socini.

“Ospitiamo a Spazi Eletti – commenta Mario Agati, assessore alla Cultura – uno scrittore di assoluto talento, che è riuscito nell’impresa di raggiungere anche il grande pubblico. Quella di martedì sarà un’occasione perfetta per sentire direttamente da lui il destino del commissario Ricciardi, il suo personaggio più amato”.

Per ulteriori informazioni contattare la Biblioteca Daria Bertolani Marchetti al numero tel. 059416352.