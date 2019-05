"Special Sunday", le domeniche di maggio e giugno con Free Walking Tour

La primavera è sbocciata, e quale miglior momento per concedersi una passeggiata alla scoperta delle bellezze della nostra città? Free Walking Tour Modena continuerà ad accompagnarvi in questo viaggio per tutto il mese di maggio e giugno. La domenica continua la rassegna Special Sunday come da programma: 5 maggio e 9 giugno ore 15.30 (ritrovo alla Chiesa di San Pietro) Percorsi d’Acqua – itinerario storico-naturalistico alla scoperta dei canali e delle vie d’acqua; 12 maggio ore 15.30 (ritrovo in Piazza Grande) Modena: storie di Guerra e Resistenza - itinerario per immedesimarsi con la vita durante il conflitto, le storie più salienti, i luoghi e gli atti di eroismo e resistenza; 19 maggio ore 15.30 (ritrovo in Piazza Grande) Segreti e Gossip della Famiglia d’Este - itinerario dedicato alla Modena rinascimentale e alla vicissitudini della famiglia ducale. Il 26 maggio e 2 giugno sarà la volta di due itinerari inediti di cui diamo solo un anticipo: street art e personaggi celebri modenesi.

Per tutti gli aggiornamenti è possibile consultare la pagina facebook Free Walking Tour Modena.

Per partecipare agli eventi domenicali è necessaria la prenotazione. Il costo della visita è di 8€ (gratis per i bambini dai 6 ai 12 anni). Per maggiori informazioni potete scrivere a info@samesametravels.com oppure chiamare al numero 3351627175.