Concerti e spettacoli, nel chiostro di San Rocco è tempo di Coccobello 2018

Coccobello 2018 animerà con concerti, proiezioni e performance teatrali dal 20 luglio al 12 agosto (tranne i lunedì e i martedì, dalle 21.00 fino all’ 01.00) il Chiostro di San Rocco a Carpi. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Coccobar con stuzzichini, birre artigianali, vini, bibite, gelati e long drinks gestito dai volontari del Circolo Kalinka.

A cura di Circolo Culturale Kalinka, in collaborazione con: ARCI Zona di Carpi, Comune di Carpi Assessorato alle politiche Culturali. Rassegna realizzata grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi.

Calendario prossimi appuntamenti:

2-8 Emma Morton & The Graces

Emma Morton è una cantautrice scozzese, nasce come interprete dello Swing e ha partecipato a vari festival Jazz in Italia ed all'estero. Nel 2015 viene selezionata per l’ottava edizione di X Factor Italia e arriva in semifinale, successivamente presenta il suo singolo inedito “Daddy Blues” che arriva ai vertici delle classifiche, nello stesso anno viene premiata per la sua musica dal governo britannico con il Music is great award. I concerti di Emma Morton & the Graces offrono molto di più che un sound-cocktail, psicotropico, unico e sprizzante di sapori dal’Afro-americano al folk scozzese; le improvvisazioni cariche di emotività ed il loro dialogo spontaneo ed autentico va al di là dell'esecuzione musicale e non solo coinvolgono il pubblico ma lo invita a prendere parte ad una ricerca di verità attraverso la discoperta e l’esplorazione di bellissime contaminazioni nascoste che ornano e al contempo distorcono la prosodia della vita quotidiana. Il disco offre diversi ospiti e collaboratori come Platinum Selling Artist Raphael Gualazzi, Mirco Rubegni, Antonio Gramentieri e Grammy Winner Gene Paul.

3-8 Coccolounge bar

4-8 COCCOMOVIE - NICO, 1988

Susanna Nicchiarelli affronta la vita di Nico, una delle donne più affascinanti degli Anni Ottanta. Il film ha ottenuto 8 candidature, vinto 4 David di Donatello ed è stato premiato al Festival di Venezia.

5-8 Khyam Allami

Khyam Allami è un musicista e compositore iracheno, nato a Damasco nel 1981 e cresciuto a Londra. Suona l’oud e si occupa di musica araba, uno dei massimi esponenti nel suo genere. Nel 2010 ha ottenuto la borsa “World Routes Academy” assegnata dalla Bbc Radio 3, nell’ambito della quale ha potuto collaborare con il chitarrista e cantante iracheno Ilham Al Madfai. Ha appena pubblicato il suo primo album come solista, Resonance/Dissonance.

8-8 Zambramora

Gli Zambramora associano una raffinata rilettura di brani tradizionali a composizioni originali frutto di una costante contaminazione tra la musica orientale e il flamenco, la rumba e il tango, la musica ebraica Klezmer e lo swing manouche. Il tutto colorato da sonorità balcaniche e zingare. I viaggi del gruppo e l’esperienza concertistica in paesi quali la Repubblica Macedone, la Turchia, la Bulgaria, dove la musica gitana svolge un ruolo importante nella tradizione musicale autoctona, hanno favorito e veicolato la fusione tra generi musicali solo apparentemente distanti, ma che si sono in realtà contaminati nell’incontro e nello scambio culturale tra musicisti girovaghi.

9-8 Teho Teardo

Compositore, musicista e sound designer, Teho Teardo ha realizzato colonne sonore per importanti registi come Salvatores, Sorrentino, Molaioli, Chiesa, Vicari, Incerti, Cupellini, Faenza divenendo nel giro di pochi anni un riferimento nell’ambito della musica per il cinema.

Ha vinto il Ciak d’Oro per la migliore colonna sonora ed ha ottenuto nomination al Nastro d’Argento e David di Donatello.

Nel 2009 ha vinto il premio Ennio Morricone all’Italia Film Fest; il David di Donatello per il film “Il Divo” di Paolo Sorrentino.

Teardo è uno dei più originali ed eclettici nel panorama musicale europeo, sia come autore di colonne sonore che come protagonista di progetti al fianco di nomi quali Blixa Bargeld o Elio Germano.

Ha realizzato due album di canzoni con Blixa Bargeld intitolati “Still Smiling” e “Nerissimo”, e due Ep “Spring” e “Fall”.

10-8 Compagnia teatrale Monoval presenta: “Les enfants terribles”

LES ENFANTS TERRIBLES di Jean Cocteau, Drammaturgia di Riccardo Reim

con Giacomo Càrson, Laura Manni, Riccardo Canzini e Anna Pimpinelli.

Regia e allestimento di Luca Ghelfi.

11-8 IL MATTO 3 di e con Massimiliano Loizzi

Scritto, diretto e interpretato da Massimiliano Loizzi

Direzione e organizzazione Patrizia Gandini

Produzione Mercanti di Storie in collaborazione con il Teatro della Cooperativa

Ottobre 2013: il naufragio dei bambini. Una tragica farsa sui confini e i migranti morti di Stato.

12-8 COCCOMOVIE - Yo-Yo Ma e i musicisti della via della seta

Il violoncellista Yo-Yo Ma, fondatore del "Silk Road Ensemble", discute insieme ad altri artisti internazionali sul valore e la forza universale della musica. Unendo filmati, interviste e immagini d'archivio, Morgan Neville crea un documentario appassionante e vivido nel raccontare la passione collettiva per la musica.